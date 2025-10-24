Faretto per il bagno Adore
Con il faretto Adore Philips Hue White ambiance ottieni tre punti luce per illuminare la stanza. Le ricette luminose integrate ti aiutano a darti la giusta carica, concentrarti meglio, leggere e rilassarti. Gestisci il tutto facilmente con Hue dimmer switch incluso oppure tramite Bluetooth e ottieni altre funzionalità d'illuminazione connessa con un dispositivo il Bridge Hue.
Il prezzo attuale è € 179,90
- White Ambiance
- Include lampadina LED gu10
- Controllo Bluetooth mediante app
- Dimmer switch incluso
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Metallo