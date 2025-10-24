Assistenza
Adore bar tube smart light in a white matte finish, featuring a linear shape with three cylindrical adjustable light heads.

Faretto per il bagno Adore

Installa un faretto Adore Philips Hue White Ambiance nel tuo bagno e sperimenta le ricette di luce per fare il pieno di energia, leggere, rilassarti e concentrarti meglio. Utilizza l'interruttore dimmer switch e crea facilmente l'ambiente giusto per tutti i tuoi momenti.

Articolo non più disponibile

Prodotti in primo piano

  • White Ambiance
  • Dimmer switch incluso
  • GU10
  • Bianco
  • Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Bianca

  • Materiale

    Metallo

Durata

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Caratteristiche luce

Varie

Dimensioni e peso della confezione

Dimensioni e peso del prodotto

Specifiche tecniche

Sistema operativo supportato

Altro

