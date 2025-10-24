A60 - lampadina connessa B22
Lo stile vintage incontra le moderne funzionalità di illuminazione con questa lampadina intelligente A60 che presenta una forma classica, un filamento interno arrotolato, luce bianca da caldo a freddo dimmerabile e attacco B22.
- White Ambiance Filament
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Da bianco caldo a freddo
- Controllo immediato tramite Bluetooth
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
60x114