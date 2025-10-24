GU10 (confezione da 1)
Ottieni la giusta illuminazione per ogni momento della giornata con questa lampadina GU10 che offre una luce bianca da calda a fredda e una dimmerazione wireless per ogni faretto della tua casa.
Il prezzo attuale è € 29,90
Prodotti in primo piano
- White Ambiance
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Luce bianca da calda a fredda
- Controllo immediato tramite Bluetooth
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
50x58