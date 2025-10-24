Saldi
GU10 - faretto connesso - (confezione da 2)
Utilizza queste due lampadine LED intelligenti GU10 in ogni faretto per ottenere una dimmerazione wireless immediata e una luce bianca da calda a fredda in qualunque stanza.
Il prezzo attuale è € 31,43, il prezzo originale è € 44,90
Prodotti in primo piano
- White Ambiance
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Luce bianca da calda a fredda
- Controllo immediato tramite Bluetooth
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
50x58