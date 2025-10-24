Saldi
Lampada a sospensione Being
Con la lampada a sospensione Being Philips Hue White ambiance in casa puoi controllare facilmente le routine luminose per ogni momento della giornata. Usa il dimmer switch per impostare la giusta illuminazione per rilassarti, leggere, concentrarti e ricaricarti di energia.
Il prezzo attuale è € 255,99, il prezzo originale è € 319,99
- White Ambiance
- Dimmer switch incluso
- LED integrato
- Alluminio
- Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Alluminio
Materiale
Metallo
Plastica