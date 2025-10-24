Assistenza
Being Hue pendant light, circular shape, white color, suspended by cables, matte finish, no visible switches or ports.

Saldi

Lampada a sospensione Being

Con la lampada a sospensione Being Philips Hue White ambiance in casa puoi controllare facilmente le routine luminose per ogni momento della giornata. Usa il dimmer switch per impostare la giusta illuminazione per rilassarti, leggere, concentrarti e ricaricarti di energia.

Articolo non più disponibile

Prodotti in primo piano

  • White Ambiance
  • Dimmer switch incluso
  • LED integrato
  • Bianco
  • Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Find your product manual

Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Bianca

  • Materiale

    Metallo

    Plastica

Durata

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Caratteristiche luce

Varie

Dimensioni e peso della confezione

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay