Lampada a sospensione Fair
La lampada a sospensione nera Fair di Philips Hue White ambiance offre luce bianca da calda a fredda diffusa in ogni direzione con ricette integrate per la tua routine quotidiana, da gestire facilmente con il dimmer switch Hue incluso oppure tramite Bluetooth. Connettiti al Bridge Hue per altre funzioni d'illuminazione connessa.
Il prezzo attuale è € 229,90
- White Ambiance
- LED integrato
- Controllo Bluetooth mediante app
- Dimmer switch incluso
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Nera
Materiale
Vetro