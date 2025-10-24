Lampada da tavolo Felicity
Con la lampada da tavolo Felicity Philips Hue white ambiance in casa puoi controllare facilmente le routine luminose per ogni momento della giornata. Usa il telecomando dimmer per impostare la giusta illuminazione per rilassarti, leggere, concentrarti e ricaricarti di energia.
Il prezzo attuale è € 99,90
- White Ambiance
- Dimmer switch incluso
- E27
- Bianco
- Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Sintetico