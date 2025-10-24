Lampada da tavolo Wellner
Ottieni una luce bianca calda o fredda con ricette integrate grazie alla lampada da tavolo Wellner di Philips Hue White ambiance, per aggiungere un tocco di stile unico a qualsiasi stanza di casa. Gestisci il tutto facilmente con il dimmer switch Hue incluso oppure tramite Bluetooth, oppure aggiungi il Bridge Hue per sbloccare ancora più funzionalità.
Il prezzo attuale è € 99,90
Prodotti in primo piano
- White Ambiance
- Include lampadina LED E27
- Controllo Bluetooth mediante app
- Dimmer switch incluso
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Vetro