Lampade da soffitto per il bagno Adore
La plafoniera Adore Philips Hue White ambiance ti aiuta a darti la giusta carica, concentrarti meglio, leggere e rilassarti durante tutta la giornata. Gestisci il tutto facilmente con il dimmer switch Hue incluso oppure tramite Bluetooth e ottieni altre funzionalità d'illuminazione connessa con un Bridge Hue.
Il prezzo attuale è € 199,90
Prodotti in primo piano
- White Ambiance
- LED integrato
- Controllo Bluetooth mediante app
- Dimmer switch incluso
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Aspetto e finitura
Colore
Cromato
Materiale
Metallo