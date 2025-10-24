Lampade da soffitto per il bagno Adore
Inserisci una lampada a soffitto bianca Adore di Philips Hue nel tuo bagno e sperimenta ricette di luce leggere per fare il pieno di energia, leggere, rilassarti e concentrarti meglio. Utilizza l'interruttore regolabile e crea facilmente l'ambiente giusto per tutti i tuoi momenti.
Il prezzo attuale è € 199,90
- White Ambiance
- Dimmer switch incluso
- LED integrato
- Cromato
- Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Cromato
Materiale
Metallo