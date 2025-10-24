Luce specchio per il bagno Adore
Il classico design snello di questa luce specchio Adore Philips Hue White Ambiance si adatta all'arredamento di qualsiasi bagno. Controlla le ricette luminose con il dimmer Hue per fare il pieno di energia, leggere, rilassarti o concentrarti, impostando l'illuminazione perfetta per il trucco o per prepararti per un evento speciale. Posiziona l'apparecchio in orizzontale sopra lo specchio o installane due in verticale sui due lati per creare l'atmosfera.
Il prezzo attuale è € 149,95
- White Ambiance
- Dimmer switch incluso
- LED integrato
- Bianco
- Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Sintetico