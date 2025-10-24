Assistenza
Chrome Adore wall lamp, rectangular shape with rounded edges, glossy finish, integrated light source, compact design.

Luce specchio per il bagno Adore

Ottieni una luce bianca da calda a fredda per ogni momento della giornata con la lampada da parete Adore in cromo, realizzata appositamente per il bagno. Usa una luce bianca brillante per prepararti al mattino o attenuala fino a un bagliore tenue per rilassarti nella vasca da bagno dopo una lunga giornata.

  • White Ambiance
  • LED integrato
  • Controllo Bluetooth mediante app
  • Dimmer switch incluso
  • Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Cromato

  • Materiale

    Sintetico

Durata

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Caratteristiche luce

Varie

Dimensioni e peso della confezione

Dimensioni e peso del prodotto

Specifiche tecniche

Sistema operativo supportato

Altro

