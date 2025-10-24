Luce specchio per il bagno Adore
Ottieni una luce bianca da calda a fredda per ogni momento della giornata con la lampada da parete Adore in cromo, realizzata appositamente per il bagno. Usa una luce bianca brillante per prepararti al mattino o attenuala fino a un bagliore tenue per rilassarti nella vasca da bagno dopo una lunga giornata.
Il prezzo attuale è € 189,90
- White Ambiance
- LED integrato
- Controllo Bluetooth mediante app
- Dimmer switch incluso
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Cromato
Materiale
Sintetico