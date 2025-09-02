* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
Plafoniera Fair
Aggiungi la plafoniera Fair Philips hue White ambiance al tuo sistema Philips hue e potrai usufruire di una luce bianca naturale che ti aiuterà a svegliarti, ricaricarti di energia, concentrarti, leggere e rilassarti. Ammira questa lampada da soffitto dal design elegante che si adatta a qualsiasi arredamento.
Il prezzo attuale è € 299,00
- White Ambiance
- Dimmer switch incluso
- LED integrato
- Bianco
- Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Alta luminosità
Luce ad alta qualità con massima luminosità, che offre una pioggia di luce bianca per qualsiasi momento o attività.
Controllo wireless semplice con il telecomando dimmer (incluso)
Grazie al telecomando dimmer per Philips Hue alimentato a batteria, puoi controllare la luce delle tue lampade White ambiance in modo semplice. Cambia combinazione di luci scegliendo tra i 4 scenari disponibili semplicemente premendo il pulsante di accensione, regola l'intensità delle luci e rilassati. Il telecomando dimmer può essere posizionato in qualsiasi punto sulla sua piccola ed elegante base docking e non richiede cavi. Utilizzalo come telecomando o come interruttore a muro per le luci e goditi la combinazione di luci perfetta per ogni momento della giornata. Ogni telecomando dimmer è in grado di gestire fino a 10 luci Hue.
Relax, lettura, concentrazione ed energia grazie alle diverse modalità di illuminazione
La luce influenza l'umore e il comportamento. Philips Hue ti consente di personalizzare la tua routine giornaliera per passare momenti felici. Salta il caffè del mattino e preparati per la giornata con la luce bianca fredda e luminosa che dà energia al tuo corpo e alla tua mente. Rimani concentrato grazie alla luce bianca e luminosa appositamente calibrata, oppure alzati e rilassati con un fascio di luce soffusa bianca perfetta per finire al meglio la giornata.
Pieno controllo dal tuo dispositivo smart con il bridge Hue
Collega le luci Philips Hue al bridge per sfruttare le possibilità illimitate offerte dal sistema.
Crea la tua ambientazione da una luce bianca calda a quella fredda del giorno
Crea la giusta atmosfera per qualsiasi momento e decora la tua casa con una luce calda o bianca fredda. Scopri stili diversi durante l'anno, abbinando la luce bianca fredda alla brezza primaverile, la luce bianca calda al sole estivo, o alla luce fredda delle giornate invernali.
Svegliati e addormentati naturalmente
Philips Hue ti aiuterà ad alzarti dal letto come piace a te e a iniziare la giornata sentendoti più energico. La luminosità aumenta gradualmente richiamando l'effetto dell'alba e consente un risveglio naturale, più gentile rispetto al suono assordante di una sveglia. Inizia la giornata nel modo giusto. Di sera, la rilassante luce bianca calda ti aiuta a distenderti e a preparare il corpo per il sonno. Per questa funzionalità è richiesto il collegamento con il bridge Philips Hue.
Controllo intelligente, a casa e fuori
Con le app Philips Hue per iOS e Android puoi controllare le luci in modalità remota ovunque ti trovi. Verifica se hai dimenticato di spegnere le luci prima di uscire di casa e accendile se lavori fino a tardi. Per questa funzionalità è richiesto il collegamento con il bridge Philips Hue.
Imposta i timer per la massima comodità
Philips Hue ti farà sembrare a casa anche quando non lo sei, grazie alla funzione di programmazione dell'app Philips Hue. Imposta l'accensione delle luci a un orario determinato, così troverai casa illuminata al tuo rientro. Puoi anche impostare l'accensione nelle varie stanze e, ovviamente, impostare lo spegnimento graduale durante la notte, così da non preoccuparti più di eventuali luci rimaste accese. Per questa funzionalità è richiesto il collegamento con il bridge Philips Hue.
Controlla l'illuminazione a tuo piacimento
Collega le luci Philips Hue con il bridge e scopri le infinite opzioni disponibili. Gestisci le luci dal tuo smartphone o tablet tramite l'app Philips Hue o attraverso uno degli accessori disponibili per il controllo. Potrai impostare timer, notifiche, allarmi e molto altro ancora, così da provare tutte le funzionalità di Philips Hue. Philips Hue funziona anche con Amazon Alexa, Apple Homekit e Google Home per consentirti di controllare le luci con la tua voce.
Specifiche
Aspetto e finitura
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Metallo