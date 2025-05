La lampadina sferica Philips Hue P45 E14 ti consente di integrare le lampade e gli apparecchi più piccoli nel tuo sistema di illuminazione intelligente Philips Hue. Delle dimensioni di una pallina da golf, la lampadina sferica si adatta laddove altre lampadine E14 più grandi non possono. Disponibile in Hue White, Hue White Ambiance o Hue White and Color Ambiance, la lampadina sferica offre milioni di sfumature di luce bianca e colorata in qualsiasi area della tua casa.