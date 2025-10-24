Specchio illuminato per il bagno Adore
Con lo specchio illuminato Adore Philips Hue White Ambiance puoi godere di un bellissimo effetto luminoso che nasconde le ombre indesiderate. Utilizza l'interruttore dimmer switch per impostare facilmente la luce giusta per aiutarti a dare energia, concentrarti, leggere e rilassarti.
Il prezzo attuale è € 229,99
Prodotti in primo piano
- White Ambiance
- Dimmer switch incluso
- LED integrato
- Bianco
- Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Specifiche
Aspetto e finitura
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Metallo