Specchio illuminato per il bagno Adore
Migliora la tua routine quotidiana mattina e sera con lo specchio luminoso Adore, dalla forma arrotondata e con un bordo illuminato di luce bianca calda o fredda. Gestisci il tutto facilmente con Dimmer switch incluso oppure tramite l'app Bluetooth Hue. Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare la gamma completa di funzionalità d'illuminazione connessa.
Il prezzo attuale è € 269,90
- White Ambiance
- LED integrato
- Controllo Bluetooth mediante app
- Dimmer switch incluso
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Metallo