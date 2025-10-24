Starter kit: 3 lampadine connesse E27 (800) + Hue Dimmer switch
Goditi scenari rilassanti ed energizzanti o crea le tue attività pronte all'uso con lo starter kit Hue White Ambiance. Include Bridge Hue, 3 lampadine in grado di offrire l'intero spettro di luce bianca e un interrutore.
Il prezzo attuale è € 129,90
- White Ambiance
- Fino a 800 lumen*
- Luce bianca da calda a fredda
- Hue Bridge incluso
- Configurazione semplice
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
60x110