A60 - lampadina connessa B22 - 810
Scopri i vantaggi della luce diurna naturale nella tua casa con la nostra lampada più smart di sempre, riprogettata per utilizzare il 40% in meno di energia e caratterizzata dalla tecnologia di corrispondenza precisa dei colori Chromasync™, nonché dalla luce bianca a spettro completo. Ottieni il tuo colore o la tua tonalità di luce bianca ideale, quindi personalizzalo ulteriormente con un oscuramento ultra-basso, passando dalla massima luminosità fino allo 0,2%.
- Fino a 810 lumen
- Luce a spettro completo (1.000-20.000 K)
- Intensità regolabile fino allo 0.2% di luminosità
- Tecnologia di precisione dei colori Chromasync™
- Controllo vocale o mediante app
Specifiche
Durata
Numero di cicli di accensione e spegnimento
50.000
Durata nominale
25.000