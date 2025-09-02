Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White and Color Ambiance A60 - lampadina connessa E27 - 1100

A60 - lampadina connessa E27 - 1100

Scopri i vantaggi della luce diurna naturale nella tua casa con la nostra lampada più smart di sempre, riprogettata per utilizzare il 40% in meno di energia e caratterizzata dalla tecnologia di corrispondenza precisa dei colori Chromasync™, nonché dalla luce bianca a spettro completo. Ottieni il tuo colore o la tua tonalità di luce bianca ideale, quindi personalizzalo ulteriormente con un oscuramento ultra-basso, passando dalla massima luminosità fino allo 0,2%.

Prodotti in primo piano

  • Fino a 1.100 lumen
  • Luce a spettro completo (1.000-20.000 K)
  • Intensità regolabile fino allo 0.2% di luminosità
  • Tecnologia di precisione dei colori Chromasync™
  • Controllo vocale o mediante app
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Ricerca prodotto manuale
image by Wouter van Foeken containing Table, Furniture, Property, Building, Decoration

Ispirazione

Scopri come le altre persone utilizzano le luci connesse Philips Hue per creare l'atmosfera e condividi la tua configurazione su Instagram con l'hashtag #philipshue

image by Wouter van Foeken containing Table, Furniture, Property, Building, Decoration

@Wouter van Foeken

Controlla le luci con la tua voce*

Controlla le luci con la tua voce*

Philips Hue funziona con Amazon Alexa e con Google Assistant quando è associato a un dispositivo Amazon Echo o Google Nest compatibile. Mediante semplici comandi vocali è possibile controllare solo una lampada o più luci in una stanza.

Crea un'esperienza luminosa personalizzata con soluzioni colorate e intelligenti

Crea un'esperienza luminosa personalizzata con soluzioni colorate e intelligenti

Trasforma la tua casa con oltre 16 milioni di colori e crea in un attimo l'ambiente giusto per ogni occasione. Basta toccare un pulsante per immergersi in un'atmosfera festosa, trasformare il salotto in un cinema, valorizzare l'arredamento con il colore, e molto altro.

Crea l'atmosfera giusta con luci bianche calde o fredde

Crea l'atmosfera giusta con luci bianche calde o fredde

Queste lampadine e lampade offrono diverse tonalità di luce calda e fredda. Grazie alla completa attenuazione della luminosità, da intensa a soffusa, puoi scegliere i colori luce perfetti a seconda delle tue esigenze quotidiane.

Sblocca la serie completa di funzioni dell'illuminazione connessa con Hue Bridge

Sblocca la serie completa di funzioni dell'illuminazione connessa con Hue Bridge

Hue Bridge sblocca le funzionalità che rendono l'illuminazione connessa davvero connessa: controllo anche fuori casa, controllo vocale, illuminazione automatizzata e molto altro. Aggiungi un dispositivo Hue Bridge alla tua configurazione per creare esperienze coinvolgenti, sfruttare una tecnologia sicura e affidabile e altro ancora. Hue Bridge è la chiave per un'illuminazione connessa come non l'hai mai vista prima.

Specifiche

Durata

  • Numero di cicli di accensione e spegnimento

    50.000

  • Durata nominale

    25.000

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Caratteristiche luce

Dimensioni e peso della confezione

Informazioni sulla confezione

Consumo energetico

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Lampadina

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay