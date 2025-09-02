* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
A60 - lampadina connessa E27 - 1100
Scopri i vantaggi della luce diurna naturale nella tua casa con la nostra lampada più smart di sempre, riprogettata per utilizzare il 40% in meno di energia e caratterizzata dalla tecnologia di corrispondenza precisa dei colori Chromasync™, nonché dalla luce bianca a spettro completo. Ottieni il tuo colore o la tua tonalità di luce bianca ideale, quindi personalizzalo ulteriormente con un oscuramento ultra-basso, passando dalla massima luminosità fino allo 0,2%.
- Fino a 1.100 lumen
- Luce a spettro completo (1.000-20.000 K)
- Intensità regolabile fino allo 0.2% di luminosità
- Tecnologia di precisione dei colori Chromasync™
- Controllo vocale o mediante app
Controlla le luci con la tua voce*
Philips Hue funziona con Amazon Alexa e con Google Assistant quando è associato a un dispositivo Amazon Echo o Google Nest compatibile. Mediante semplici comandi vocali è possibile controllare solo una lampada o più luci in una stanza.
Crea un'esperienza luminosa personalizzata con soluzioni colorate e intelligenti
Trasforma la tua casa con oltre 16 milioni di colori e crea in un attimo l'ambiente giusto per ogni occasione. Basta toccare un pulsante per immergersi in un'atmosfera festosa, trasformare il salotto in un cinema, valorizzare l'arredamento con il colore, e molto altro.
Crea l'atmosfera giusta con luci bianche calde o fredde
Queste lampadine e lampade offrono diverse tonalità di luce calda e fredda. Grazie alla completa attenuazione della luminosità, da intensa a soffusa, puoi scegliere i colori luce perfetti a seconda delle tue esigenze quotidiane.
Sblocca la serie completa di funzioni dell'illuminazione connessa con Hue Bridge
Hue Bridge sblocca le funzionalità che rendono l'illuminazione connessa davvero connessa: controllo anche fuori casa, controllo vocale, illuminazione automatizzata e molto altro. Aggiungi un dispositivo Hue Bridge alla tua configurazione per creare esperienze coinvolgenti, sfruttare una tecnologia sicura e affidabile e altro ancora. Hue Bridge è la chiave per un'illuminazione connessa come non l'hai mai vista prima.
Specifiche
Durata
Durata
Numero di cicli di accensione e spegnimento
50.000
Durata nominale
25.000