Primo piano della parte anteriore di Hue White and Color Ambiance A67 - lampadina connessa E27 - 1600

Nuovo

A67 - lampadina connessa E27 - 1600

Scopri i vantaggi della luce diurna naturale nella tua casa con la nostra lampada più smart di sempre, riprogettata per utilizzare il 40% in meno di energia e caratterizzata dalla tecnologia di corrispondenza precisa dei colori Chromasync™, nonché dalla luce bianca a spettro completo. Ottieni il tuo colore o la tua tonalità di luce bianca ideale, quindi personalizzalo ulteriormente con un oscuramento ultra-basso, passando dalla massima luminosità fino allo 0,2%.

  • Fino a 1.600 lumen
  • Luce a spettro completo (1.000-20.000 K)
  • Intensità regolabile fino allo 0.2% di luminosità
  • Tecnologia di precisione dei colori Chromasync™
  • Controllo vocale o mediante app
Controlla le luci con la tua voce*

Philips Hue funziona con Amazon Alexa e con Google Assistant quando è associato a un dispositivo Amazon Echo o Google Nest compatibile. Mediante semplici comandi vocali è possibile controllare solo una lampada o più luci in una stanza.

Crea un'esperienza luminosa personalizzata con soluzioni colorate e intelligenti

Trasforma la tua casa con oltre 16 milioni di colori e crea in un attimo l'ambiente giusto per ogni occasione. Basta toccare un pulsante per immergersi in un'atmosfera festosa, trasformare il salotto in un cinema, valorizzare l'arredamento con il colore, e molto altro.

Crea l'atmosfera giusta con luci bianche calde o fredde

Queste lampadine e lampade offrono diverse tonalità di luce calda e fredda. Grazie alla completa attenuazione della luminosità, da intensa a soffusa, puoi scegliere i colori luce perfetti a seconda delle tue esigenze quotidiane.

Sblocca la serie completa di funzioni dell'illuminazione connessa con Hue Bridge

Hue Bridge sblocca le funzionalità che rendono l'illuminazione connessa davvero connessa: controllo anche fuori casa, controllo vocale, illuminazione automatizzata e molto altro. Aggiungi un dispositivo Hue Bridge alla tua configurazione per creare esperienze coinvolgenti, sfruttare una tecnologia sicura e affidabile e altro ancora. Hue Bridge è la chiave per un'illuminazione connessa come non l'hai mai vista prima.

