Entra nel mondo dell'illuminazione smart con questo starter kit Philips Hue Essential, con due lampadine a colori e bianco regolabili che puoi facilmente regolare da calda e confortevole a bianca fredda. Crea l'ambiente perfetto con facile regolazione della luminosità, milioni di colori e una libreria di scene di luce ideate dai nostri esperti. Oppure, puoi crearne una tua! Collegati all'Hue Bridge incluso per usufruire di una serie infinita di funzionalità. Controlla tramite voce, app o qualsiasi accessorio smart.