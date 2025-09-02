* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
Essential starter kit: 2 lampadine connesse E27 (806 lm) + Dimmer Switch
Entra nel mondo dell'illuminazione smart con questo starter kit Philips Hue Essential, con due lampadine a colori e bianco regolabili che puoi facilmente regolare da calda e confortevole a bianca fredda. Crea l'ambiente perfetto con facile regolazione della luminosità, milioni di colori e una libreria di scene di luce ideate dai nostri esperti. Oppure, puoi crearne una tua! Collegati all'Hue Bridge incluso per usufruire di una serie infinita di funzionalità. Controlla tramite voce, app o qualsiasi accessorio smart.
- Fino a 806 lumen
- Bianca da calda a fredda (2200-6500 K)
- Intensità regolabile fino al 2% di luminosità
- Hue Bridge incluso
- Dimmer switch incluso
Crea l'atmosfera giusta con luci connesse bianche calde o fredde
Usa più di 50.000 sfumature di luce bianca da calda a fredda per creare l'atmosfera giusta per il lavoro, il gioco o il relax, a qualsiasi ora del giorno. Inizia la giornata con il piede giusto con una luce bianca, fredda e stimolante, oppure rilassati la sera con tonalità dorate.
Gioca con luci connesse colorate
Non ci sono limiti con Philips Hue: con oltre 16 milioni di colori, puoi trasformare la tua casa in una perfetta sala da ballo, ravvivare un racconto della buonanotte e molto altro ancora. Utilizza scenari luminosi programmati per portare l'estate a casa tua in qualsiasi momento tu lo desideri o usa le tue foto per rivivere momenti speciali.
Controllo intelligente delle luci da fuori casa
L'app Hue ti garantisce il controllo completo di tutte le tue luci, anche se non sei a casa. Puoi spegnere e accendere le luci da remoto semplicemente utilizzando l'app per fare in modo che la tua casa sia sempre illuminata come desideri.
Sincronizza filmati, programmi TV, musica e giochi con luci intelligenti
Porta lo spettacolo a nuovi livelli sincronizzando l'azione sullo schermo o il ritmo della musica con le luci intelligenti.* Scegli il modo in cui desideri sincronizzare le luci con filmati, musica (inclusa l'integrazione con Spotify), programmi TV o giochi e osserva come reagiscono le luci a colori nella tua area Spettacolo. *Hue Bridge necessario
Facile installazione wireless
Il design wireless alimentato a batteria consente di fissare l'interruttore dimmer Hue ovunque con il nastro adesivo incluso. Rimuovere l'interruttore dal supporto a parete e utilizzarlo come telecomando o fissarlo a una qualunque superficie magnetica.
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
60 x 111