* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
Essential starter kit: 3 lampadine connesse GU10 (345 lm) + Dimmer Switch
Entra nel mondo dell'illuminazione smart con questo starter kit Philips Hue Essential, con tre lampadine a colori e bianco regolabile che puoi facilmente regolare da calda e confortevole a bianca fredda. Crea l'ambiente perfetto con facile regolazione della luminosità, milioni di colori e una libreria di scene di luce ideate dai nostri esperti. Oppure, puoi crearne una tua! Collegati all'Hue Bridge incluso per usufruire di una serie infinita di funzionalità. Controlla tramite voce, app o qualsiasi accessorio smart.
- Fino a 345 lumen
- Bianca da calda a fredda (2200-6500 K)
- Intensità regolabile fino al 2% di luminosità
- Hue Bridge incluso
- Dimmer switch incluso
Controlla le luci con la tua voce*
Philips Hue funziona con Amazon Alexa e con Google Assistant quando è associato a un dispositivo Amazon Echo o Google Nest compatibile. Mediante semplici comandi vocali è possibile controllare solo una lampada o più luci in una stanza.
Crea un'esperienza luminosa personalizzata con soluzioni colorate e intelligenti
Trasforma la tua casa con oltre 16 milioni di colori e crea in un attimo l'ambiente giusto per ogni occasione. Basta toccare un pulsante per immergersi in un'atmosfera festosa, trasformare il salotto in un cinema, valorizzare l'arredamento con il colore, e molto altro.
Controllo intelligente delle luci da fuori casa
L'app Hue ti garantisce il controllo completo di tutte le tue luci, anche se non sei a casa. Puoi spegnere e accendere le luci da remoto semplicemente utilizzando l'app per fare in modo che la tua casa sia sempre illuminata come desideri.
Sincronizza filmati, programmi TV, musica e giochi con luci intelligenti
Porta lo spettacolo a nuovi livelli sincronizzando l'azione sullo schermo o il ritmo della musica con le luci intelligenti.* Scegli il modo in cui desideri sincronizzare le luci con filmati, musica (inclusa l'integrazione con Spotify), programmi TV o giochi e osserva come reagiscono le luci a colori nella tua area Spettacolo. *Hue Bridge necessario
Facile installazione wireless
Il design wireless alimentato a batteria consente di fissare l'interruttore dimmer Hue ovunque con il nastro adesivo incluso. Rimuovere l'interruttore dal supporto a parete e utilizzarlo come telecomando o fissarlo a una qualunque superficie magnetica.
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
50 x 55