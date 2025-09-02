Controlla le luci con un clic

Con un singolo clic puoi controllare le tue luci intelligenti, senza bisogno di uno smartphone. È sufficiente premere il pulsante una volta per accendere e spegnere le luci oppure tenerlo premuto per abbassare o aumentare la luminosità. Già configurato per fare esattamente ciò di cui hai bisogno, Philips Hue smart button è pronto per l'uso ovunque ti serva.