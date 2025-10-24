Faretto a incasso Centura
Hue Centura offre l'ambiente perfetto per ogni occasione. Ideale per l'illuminazione in soggiorno e in camera da letto. Controlla la luce tramite Bluetooth per impostare le scene all'istante all'interno di una stanza o connettiti a Hue Bridge per sbloccare l'intera gamma di funzionalità intelligenti.
Il prezzo attuale è € 64,90
- White and color ambiance
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Include lampadina LED gu10
- Controllo Bluetooth mediante app
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Sintetico