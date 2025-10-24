Faretto a incasso Centura
Imposta l'ambiente perfetto con Hue Centura che fornisce 16 milioni di colori di luce. Ideale per l'illuminazione in soggiorno e in camera da letto. Utilizza il Bluetooth per controllare la luce all'istante o connettiti a Hue Bridge per sbloccare l'intera gamma di funzionalità intelligenti.
Il prezzo attuale è € 69,90
- White and color ambiance
- Include lampadina LED gu10
- Controllo Bluetooth mediante app
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Alluminio
Materiale
Sintetico