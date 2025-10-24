Faretto a incasso Centura
La lampada spot Hue Centura di colore nero offre l'ambiente perfetto per ogni occasione. Ideale per l'illuminazione in soggiorno e in camera da letto. Gestisci il tutto facilmente tramite Bluetooth per impostare le scene di luce all'interno di una stanza o connettiti a un Hue Bridge per sbloccare l'intera gamma di funzionalità intelligenti.
Il prezzo attuale è € 69,90
- White and color ambiance
- 1 lampadina GU10
- Controllo Bluetooth mediante app
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Nera
Materiale
Sintetico