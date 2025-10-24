Faretto a incasso Xamento confezione da 3
Dal design moderno, con milioni di colori di luce intelligente e un grado di protezione IP44, questi tre downlight a incasso Xamento da 8,6" in nero si fondono con qualsiasi arredamento per bagno. Aggiungi un po' di divertimento alla tua routine quotidiana o attenua la luminosità per rilassarti.
Il prezzo attuale è € 219,90
Prodotti in primo piano
- White and color ambiance
- 3 lampadine GU10
- Controllo Bluetooth mediante app
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Aspetto e finitura
Colore
Nera
Materiale
Sintetico