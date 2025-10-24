Faretto a incasso Xamento
Aggiungi un po' di divertimento alla tua routine quotidiana con il downlight a incasso Xamento in argento, che offre milioni di colori di luce smart. Con un grado di protezione IP44 e dal design moderno, questa lampada si fonde con qualsiasi arredamento per bagno.
Il prezzo attuale è € 79,90
- White and color ambiance
- 1 lampadina GU10
- Controllo Bluetooth mediante app
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Nera
Materiale
Sintetico