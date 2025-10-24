Faretto per esterni Lily
Basta collegarlo per goderti i 16 milioni di colori disponibili per abbellire il tuo giardino o creare l'atmosfera che desideri. Il Kit base include 3 punti luce, con alimentatore e tutti i cavi necessari per iniziare.
Il prezzo attuale è € 129,90
- White and color ambiance
- Hue Bridge necessario
- LED integrato
- Luce bianca e colorata
- Sistema di bassa tensione - unità base
- Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Nera
Materiale
Alluminio