Primo piano della parte anteriore di Hue White and color ambiance Festavia permanent 18m 32pod Bianco

Nuovo

Festavia permanent 18m 32pod Bianco

L'arredamento perfetto per tutto l'anno. Personalizza l'esterno della tua casa per ogni occasione, stagione e stato d'animo con una serie di strisce lampadine luminose e moduli di illuminazione con funzionalità colore. Queste luci IP65 adatte ad ogni condizione climatica sono facili da installare sotto le grondaie, lungo i bordi del tetto o sulle facciate.

Confezione

Prodotti in primo piano

  • Tecnologia di precisione dei colori Chromasync™
  • 18 m con 32 luci
  • Fino a 50 lm per luce
  • Striscia tagliabile
  • Alimentatore a bassa tensione in dotazione
Semplice illuminazione delle grondaie

Semplice illuminazione delle grondaie

Nessuna necessità di cablaggio. Queste luci permanenti sono a basso voltaggio, il che significa che puoi semplicemente collegarle a qualsiasi presa per esterni. Fissalo facilmente alle grondaie, lungo i bordi del tetto o sulle facciate con il nastro adesivo incluso o con le viti per un'installazione duratura. Ogni striscia di lampadine è tagliabile, consentendoti di ottenere la soluzione perfetta per qualsiasi spazio. Inoltre, la lunghezza di ogni striscia di lampadine viene rilevata automaticamente, garantendo una visibilità ottimale degli effetti di luce.

Luce brillante, colore vivace

Luce brillante, colore vivace

Ciascun modulo luminoso, migliorato con la nostra tecnologia all'avanguardia Chromasync™, offre tonalità profondamente saturate e delicati toni pastello. Completati da LED dedicati bianchi che producono la più ampia gamma di toni caldi e freddi, i moduli luminosi permanenti Festavia offrono una versatilità senza pari. E con un'emissione luminosa di 50 lumen per luce, brillano anche intensamente!

L'illuminazione di sicurezza definitiva

L'illuminazione di sicurezza definitiva

Si integrano perfettamente nell'ecosistema Philips Hue Secure, comprese le telecamere e i sensori. Imposta l'illuminazione esterna della tua casa in modo che si accenda quando viene rilevata una presenza. Hai notato qualcosa di sospetto? Attiva un allarme luminoso rosso e lampeggiante per allontanare i potenziali intrusi.

Progettato per qualsiasi condizione atmosferica

Progettato per qualsiasi condizione atmosferica

Impermeabile, resistente alle intemperie e realizzato per resistere agli agenti atmosferici. Non è più necessario fare e disfare le decorazione dopo le feste, Halloween o qualsiasi altra ricorrenza. Con un lunga durata di 50.000 ore, lascialo sempre appeso, anno dopo anno, e crea ancora più motivi per illuminare la tua casa!

