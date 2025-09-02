L'arredamento perfetto per tutto l'anno. Personalizza l'esterno della tua casa per ogni occasione, stagione e stato d'animo con una serie di strisce lampadine luminose e moduli di illuminazione con funzionalità colore. Queste luci IP65 adatte ad ogni condizione climatica sono facili da installare sotto le grondaie, lungo i bordi del tetto o sulle facciate.