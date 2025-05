Spaventa gli ospiti indesiderati

Grazie all'ampiezza del campo visivo e del raggio di rilevamento, il sensore esterno individuerà qualsiasi movimento vicino alla casa. Il sensore può accendere direttamente le luci esterne per esporre gli ospiti indesiderati. Puoi impostare l'accensione delle luci interne per simulare la tua presenza in casa, anche quando non ci sei.