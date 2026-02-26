L'arredamento perfetto per tutto l'anno. Personalizza l'esterno della tua casa per ogni occasione, stagione e stato d'animo con una serie di strisce lampadine luminose e moduli di illuminazione con funzionalità colore. Estendi facilmente le luci permanenti Festavia con questa estensione da 9 m che include 16 moduli adatti ad ogni condizione climatica e si collega direttamente all'estremità di una striscia di base. Le luci permanenti Festavia sono estensibili fino a un massimo di 45 metri, consentendo di illuminare tutte i bordi del tetto, le grondaie e i soffitti.

Tecnologia di precisione dei colori Chromasync™

Estensione di 9 m con 16 luci

Fino a 50 lm per luce

Grado di impermeabilità IP65

Lunga durata di 50.000 ore