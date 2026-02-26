Festavia permanent 9m 16pod Bianco Ext
Il prezzo attuale è € 119,99
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Per un Festavia permanent 9m 16pod Bianco Ext è necessario un nuovo ponte
Informazioni su Festavia permanent 9m 16pod Bianco Ext
L'arredamento perfetto per tutto l'anno. Personalizza l'esterno della tua casa per ogni occasione, stagione e stato d'animo con una serie di strisce lampadine luminose e moduli di illuminazione con funzionalità colore. Estendi facilmente le luci permanenti Festavia con questa estensione da 9 m che include 16 moduli adatti ad ogni condizione climatica e si collega direttamente all'estremità di una striscia di base. Le luci permanenti Festavia sono estensibili fino a un massimo di 45 metri, consentendo di illuminare tutte i bordi del tetto, le grondaie e i soffitti.
- Tecnologia di precisione dei colori Chromasync™
- Estensione di 9 m con 16 luci
- Fino a 50 lm per luce
- Grado di impermeabilità IP65
- Lunga durata di 50.000 ore
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8721103078544
Aspetto e finitura
- Colore
- Bianca
- Materiale
- Plastica
Durata
- Durata nominale
- 50.000
- Intervallo temperatura ambiente
- Da -20 a +45 °C
Informazioni ambientali
- Umidità operativa
- 5%<H<75% (non condensante)
- Temperatura operativa
- Da -20 °C a 45 °C
Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
- Batterie incluse
- No
- Cambiacolore (LED)
- Sì
- Completamente resistente alle intemperie
- Sì
Caratteristiche luce
- Temperatura del colore
- 1000-20000 K
Strisce luminose/Lightstrip
- Estensibilità
- Sì
- Tensione in ingresso
- 24V
Varie
- Appositamente progettata per
- Esterno, Patio
- Tipo
- Stringa di Luci
Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto
- 8721103078544
- Peso netto
- 0,56 kg
- Peso lordo
- 0,73 kg
- Altezza
- 72 mm
- Lunghezza
- 186,5 mm
- Larghezza
- 185 mm
- Codice materiale (12NC)
- 929004284803
Consumo energetico
- Consumo energetico in standby
- 0,5
- Classificazione di efficienza energetica (EEL)
- G
- Consumo energetico
- 13
Dimensioni e peso del prodotto
- Peso netto
- 0,56 kg
- Peso netto
- 1,24 lb
- Lunghezza del cavo
- 9.150
- Lunghezza strisce lampadine
- 9.144 mm
Service
- Garanzia
- 2 anni
Specifiche tecniche
- Emissione in lumen a 4.000 K
- 800
- Tensione di rete
- CC, MAX 24 V
- Codice IP
- IP65
- Emissione in lumen a 2.700 K
- 680
- Numero di registrazione EPREL
- 2423919
- Distanza tra i LED (pollici)
- 22,4 in
- Distanza tra i LED (pollici)
- 57 cm
- Numero di sorgenti luminose
- 16
- Classe di protezione (luci di stringa)
- III - safe extra low voltage
Lampadina
- Software aggiornabile
- Sì
Sistema operativo supportato
- Compatibile con la funzione Effetti
- Yes
- App Philips Hue
- Android 10.0 e versioni successive, iOS 16 o versione successiva
- Wi-Fi
- Funziona senza Wi-Fi
- Periodo di supporto definito
- Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori
- 12 (with Hue Bridge)
- Protocollo di comunicazione
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilità con sistemi di terze parti
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
Altro
- Manuale utente
- User Manual
- Smaltimento del prodotto
- Alla termine della vita (economica), smaltire il prodotto secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
- Smontaggio
- Nessuna informazione disponibile relativa allo smontaggio
Domande frequenti
È possibile estendere le luci permanenti Festavia dopo aver tagliato la serie di lampadine?
Una volta tagliata la stringa, non è più possibile estenderla. La stringa può essere estesa solo utilizzando il connettore posto all'estremità della stringa.
Qual è il modo migliore per fissare le luci permanenti Festavia a una facciata, alla linea del tetto o alla grondaia?
Le luci sono dotate di nastro adesivo di alta qualità (3M VHB) che consente un'installazione semplice e sicura. Se si prevede di installare le luci per un periodo di tempo prolungato, si consiglia l'uso di viti.