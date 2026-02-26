Festavia permanent 9m 16pod Bianco Ext

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Primo piano della parte anteriore di Hue White and color ambiance Festavia permanent 9m 16pod Bianco Ext
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Per un Festavia permanent 9m 16pod Bianco Ext è necessario un nuovo ponte

Informazioni su Festavia permanent 9m 16pod Bianco Ext

L'arredamento perfetto per tutto l'anno. Personalizza l'esterno della tua casa per ogni occasione, stagione e stato d'animo con una serie di strisce lampadine luminose e moduli di illuminazione con funzionalità colore. Estendi facilmente le luci permanenti Festavia con questa estensione da 9 m che include 16 moduli adatti ad ogni condizione climatica e si collega direttamente all'estremità di una striscia di base. Le luci permanenti Festavia sono estensibili fino a un massimo di 45 metri, consentendo di illuminare tutte i bordi del tetto, le grondaie e i soffitti.

  • Tecnologia di precisione dei colori Chromasync™
  • Estensione di 9 m con 16 luci
  • Fino a 50 lm per luce
  • Grado di impermeabilità IP65
  • Lunga durata di 50.000 ore
  • Paypal
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