Primo piano della parte anteriore di Hue White and color ambiance GU10 - faretto connesso

GU10 - faretto connesso

Con milioni di sfumature di luce bianca e colorata, questa lampadina intelligente GU10 ti consente di creare immediatamente l'atmosfera giusta in qualunque stanza della tua casa.

Articolo non più disponibile

  • White and color ambiance
  • Bluetooth attivato
  • Hue Bridge Pro abilitato
  • Luce bianca e colorata
  • Controllo immediato tramite Bluetooth
  • Controllo vocale o mediante app*
  • Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche

Dimensioni della lampadina

  • Dimensioni (WxHxD)

    50x58

Durata

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Garanzia

Caratteristiche luce

Dimensioni e peso della confezione

Informazioni sulla confezione

Consumo energetico

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Lampadina

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

