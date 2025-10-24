Saldi
GU10 - faretto connesso
Con milioni di sfumature di luce bianca e colorata, questa lampadina intelligente GU10 ti consente di creare immediatamente l'atmosfera giusta in qualunque stanza della tua casa.
Il prezzo attuale è € 41,93, il prezzo originale è € 59,90
Prodotti in primo piano
- White and color ambiance
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Luce bianca e colorata
- Controllo immediato tramite Bluetooth
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
50x58