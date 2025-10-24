Iris rame in edizione speciale
Crea l'atmosfera giusta per qualsiasi ambiente con la lampada Philips Hue Iris in edizione limitata. Disponibile in colore argento, oro, rame e rosé, Iris non solo illumina le pareti dando un tocco di colore, ma genera anche una gradevole retroilluminazione, creando un effetto luminoso unico. Aggiungi uno Hue Bridge per sbloccare altre funzioni.
Il prezzo attuale è € 119,99
- White and color ambiance
- LED integrato
- Controllo immediato tramite Bluetooth
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Rame
Materiale
Sintetico
Metallo