Lampada a sospensione Beyond
Hue Beyond è una sospensione a LED di Philips caratterizzata dalla sua forma unica che combina in un unico prodotto l'illuminazione d'atmosfera e l'illuminazione funzionale per le attività quotidiane. Si collega alla tua rete wireless domestica ed è controllabile dal tuo dispositivo smart.
Il prezzo attuale è € 300,00
Prodotti in primo piano
- White and color ambiance
- LED integrato
- Bianco
- Controllo intelligente con il Bridge Hue*
- Controlla con la voce*
Specifiche
Aspetto e finitura
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Vetro