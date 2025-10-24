Assistenza
White pendant light with layered dome-shaped design, matte finish, suspended by a single cord from a round ceiling mount.

Lampada a sospensione Beyond

Hue Beyond è una sospensione a LED di Philips caratterizzata dalla sua forma unica che combina in un unico prodotto l'illuminazione d'atmosfera e l'illuminazione funzionale per le attività quotidiane. Si collega alla tua rete wireless domestica ed è controllabile dal tuo dispositivo smart.

Articolo non più disponibile

Prodotti in primo piano

  • White and color ambiance
  • LED integrato
  • Bianco
  • Controllo intelligente con il Bridge Hue*
  • Controlla con la voce*
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Find your product manual

Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Bianca

  • Materiale

    Vetro

Durata

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Caratteristiche luce

Varie

Dimensioni e peso della confezione

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay