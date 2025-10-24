Lampada da tavolo Signe
Aggiungi un tocco di colore a una parete o crea un'atmosfera luminosa con questa elegante lampada da tavolo. Essa emana qualsiasi tonalità di bianco oltre a 16 milioni di colori. Può essere utilizzata in modo autonomo o come parte del tuo sistema di illuminazione intelligente con Hue Bridge.
Il prezzo attuale è € 169,90
- LED integrato
- Controllo Bluetooth mediante app
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Alluminio
Materiale
