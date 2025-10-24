Lampadina singola E27
Dai colore alla tua casa con questo lampadina connessa E27. Con 16 milioni di colori tra cui scegliere, questa luce conferirà una nuova personalità alla tua casa. Collegati al Bridge Hue per sbloccare tutte le funzionalità e il controllo illuminazione intelligente.
Il prezzo attuale è € 59,95
- White and color ambiance
- Hue Bridge necessario
- 1 lampadina E27
- Luce bianca e colorata
- Dimmerabile
- Controllo intelligente con il Hue Bridge*
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
62x110