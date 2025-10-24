Assistenza
Flexible white lightstrip with a matte finish, coiled in front of packaging showing product name and Shape light your way text.

Lightstrip da esterni 5 metri

Completamente flessibile, la lightstrip da esterni da 5 metri può assumere la forma e la curvatura che vuoi. Traccia un sinuoso percorso in giardino, o lasciala serpeggiare su una parete o colonna: con le clip e viti incluse, puoi installarla ovunque.

Articolo non più disponibile

  • White and color ambiance
  • Hue Bridge necessario
  • Lightstrip 1 x 5 metri
  • Luce bianca e colorata
  • Unità di alimentazione inclusa
  • Controllo intelligente con il Hue Bridge*
    Bianca

    multi

    Silicone

