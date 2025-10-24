Lightstrip da esterni 5 metri
Completamente flessibile, la lightstrip da esterni da 5 metri può assumere la forma e la curvatura che vuoi. Traccia un sinuoso percorso in giardino, o lasciala serpeggiare su una parete o colonna: con le clip e viti incluse, puoi installarla ovunque.
Il prezzo attuale è € 159,90
- White and color ambiance
- Hue Bridge necessario
- Lightstrip 1 x 5 metri
- Luce bianca e colorata
- Unità di alimentazione inclusa
- Controllo intelligente con il Hue Bridge*
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Colore(i)
multi
Materiale
Silicone