Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White and color ambiance Luce da parete Liane

Luce da parete Liane

La lampada da parete Liane Philips Hue White and Color ha un design elegante e un effetto luce indiretta per aggiungere un tocco moderno ai vostri interni. Usalo per creare l'atmosfera perfetta, con qualsiasi sfumatura di luce bianca o qualsiasi colore che ti piace.

Articolo non più disponibile

Prodotti in primo piano

  • White and color ambiance
  • LED integrato
  • Nero
  • Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Find your product manual

Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Nera

  • Materiale

    Alluminio

Durata

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Varie

Dimensioni e peso della confezione

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay