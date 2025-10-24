Luce da parete Liane
La lampada da parete Liane Philips Hue White and Color ha un design elegante e un effetto luce indiretta per aggiungere un tocco moderno ai vostri interni. Usalo per creare l'atmosfera perfetta, con qualsiasi sfumatura di luce bianca o qualsiasi colore che ti piace.
Il prezzo attuale è € 169,90
- White and color ambiance
- LED integrato
- Nero
- Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Nera
Materiale
Alluminio