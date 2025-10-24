Luce da parete Liane
L'applique Liane ha un design elegante e un effetto di illuminazione indiretta. Crea l'atmosfera perfetta, con qualsiasi sfumatura di luce bianca o colorata. Può essere utilizzato in modo autonomo o come parte del tuo sistema di illuminazione intelligente con Hue Bridge.
Il prezzo attuale è € 169,90
- White and color ambiance
- LED integrato
- Controllo Bluetooth mediante app
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Nera
Materiale
Alluminio