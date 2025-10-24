Assistenza
Sana wall lamp, circular shape, white color, matte finish, mounted on wall with visible cord and base attachment.

Saldi

Luce da parete Sana

La lampada da parete Sana Philips Hue bianca e colorata ha un design elegante e un effetto luce indiretta per aggiungere un tocco moderno al vostro interno. Usalo per creare l'atmosfera perfetta, con qualsiasi sfumatura di luce bianca o qualsiasi colore che ti piace.

Articolo non più disponibile

Prodotti in primo piano

  • White and color ambiance
  • LED integrato
  • Bianco
  • Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Find your product manual

Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Bianca

  • Materiale

    Alluminio

Durata

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Caratteristiche luce

Varie

Dimensioni e peso della confezione

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay