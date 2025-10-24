Saldi
Luce da parete Sana
La lampada da parete Sana Philips Hue bianca e colorata ha un design elegante e un effetto luce indiretta per aggiungere un tocco moderno al vostro interno. Usalo per creare l'atmosfera perfetta, con qualsiasi sfumatura di luce bianca o qualsiasi colore che ti piace.
Il prezzo attuale è € 118,97, il prezzo originale è € 169,95
Prodotti in primo piano
- White and color ambiance
- LED integrato
- Bianco
- Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Specifiche
Aspetto e finitura
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Alluminio