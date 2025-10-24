Plafoniera con 3 faretti perpendicolari Centris
Un solo apparecchio che consente di ottenere un'illuminazione sia funzionale che d'atmosfera. La lampada Centris bianca è dotata di una plafoniera fissa e tre faretti che possono essere inclinati singolarmente. Imposta ciascuna luce dell'apparecchio su uno dei numerosi colori disponibili per un'atmosfera davvero unica.
Il prezzo attuale è € 469,90
- White and color ambiance
- LED integrato
- Controllo Bluetooth mediante app
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Metallo