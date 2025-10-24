Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White and color ambiance Plafoniera Flourish

Plafoniera Flourish

Creare l'ambiente perfetto e ottenere una luce diffusa per qualsiasi occasione con la plafoniera bianca e colorata Flourish, con tonalità calde per i momenti di relax sul divano, tonalità fredde per le diverse attività o toni colorati creando così l'ambiente perfetto.

Articolo non più disponibile

Prodotti in primo piano

  • White and color ambiance
  • LED integrato
  • Bianco
  • Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Find your product manual

Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Bianca

  • Materiale

    Vetro

Durata

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Varie

Dimensioni e peso della confezione

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay