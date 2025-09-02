* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
Nuovo
Starter kit: 3 faretti connessi GU10
Aggiungi colore a qualsiasi ambiente con il Philips Hue White and Color Ambiance starter kit. Il kit comprende 3 lampade smart con luce colorata e Hue Bridge, che fornisce il controllo completo delle luci, l'accesso all'app Hue e infinite funzionalità.
- durata fino a ±10 anni
- Installazione immediata
- Philips Hue Bridge incluso
- Luce bianca e colorata
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
50x57x50 mm