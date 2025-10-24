Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White and color ambiance Starter kit E27

Starter kit E27

Aggiungi un tocco di colore a qualunque stanza con lo starter kit Philips Hue White and Color Ambiance. Il kit include 2 lampadine intelligenti con luce colorata e il Bridge Hue che assicura il controllo completo delle luci, l'accesso all'app Hue e funzionalità infinite.

Articolo non più disponibile

Prodotti in primo piano

  • White and color ambiance
  • Luce bianca e colorata
  • Hue Bridge incluso
  • Controllo vocale o mediante app*
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Find your product manual

Specifiche

Dimensioni della lampadina

  • Dimensioni (WxHxD)

    62x110

Aspetto e finitura

Durata

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Garanzia

Caratteristiche luce

Dimensioni e peso della confezione

Informazioni sulla confezione

Consumo energetico

Service

Specifiche tecniche

Bridge

Lampadina

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay