Starter kit: 3 lampadine connesse E27 (1100)
Aggiungi un tocco di colore a qualunque stanza con lo starter kit Philips Hue White and color ambiance. Il kit include 3 lampadine intelligenti con luce colorata e il Bridge Hue che assicura il controllo completo delle luci, l'accesso all'app Hue e funzionalità infinite.
Attacco
Colore della luce
Forma
Modello
Confezione
- White and color ambiance
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Fino a 1055 lumen*
- Hue Bridge incluso
- Controllo connesso
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
60x110