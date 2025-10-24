B22 (confezione da 2)
Queste due lampadine a LED intelligenti B22 offrono la giusta quantità di luce bianca intelligente tenue. Con una luminosità equivalente a una lampadina tradizionale da 75 W, queste lampadine sono la soluzione ideale per illuminare le aree del soggiorno o della cucina.
- White
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Luce bianca tenue
- Controllo immediato tramite Bluetooth
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
61x110