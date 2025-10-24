Saldi
Candela - lampadina connessa E14 - (confezione da 2)
Lo stile classico incontra le moderne funzionalità di illuminazione intelligente con queste lampadine a oliva intelligenti. Fornendo una luce bianca tenue e un oscuramento wireless immediato con qualunque apparecchio di illuminazione E14 standard ti consentiranno di ottenere la giusta illuminazione.
Il prezzo attuale è € 20,93, il prezzo originale è € 29,90
- White
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Luce bianca tenue
- Controllo immediato tramite Bluetooth
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
39x106